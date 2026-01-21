Visite des marais de Grand-Lieu en barque St-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-15 09:00 – 13:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public

VISITE DES MARAIS EN BARQUE- DIMANCHE 15 FÉVRIER DE 9H À 13H – Chaque année, le 2 février marque la Journée mondiale des zones humides, une occasion de sensibiliser le public à l’importance cruciale de ces milieux dans notre écosystème. A Saint-Aignan de Grand Lieu, les acteurs locaux se mobilisent autour du lac de Grand-Lieu en proposant des animations pour petits et grands. Ainsi, les Pigouilleurs de Grand-Lieu et Christelle Puiot, médiatrice de la réserve naturelle de Grand Lieu, en partenariat avec la commune, vous proposent une matinée de découverte des marais de Grand-Lieu à bord de leurs barques. Au programme : petites sorties en barque et découverte de la faune et de la flore locales.L’occasion parfaite de plonger dans l’histoire de la région tout en appréciant la beauté hivernale des marais ! INFORMATIONS PRATIQUES Dimanche 15 février en libre accès de 9h à 13hRendez-vous au port de l’Halbrandière à Saint-Aignan de Grand Lieu.Gratuit – Tout public

St-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860



Afficher la carte du lieu St-Aignan de Grand Lieu et trouvez le meilleur itinéraire

