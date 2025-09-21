Visite des mines de fer Bourbach-le-Bas

Visite des mines de fer Bourbach-le-Bas dimanche 21 septembre 2025.

Visite des mines de fer

Bourbach-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Sur les traces des mineurs du XIXème siècle comme si vous y étiez ! La sortie comprend la visite de la grande mine (400 m de long !). Prêt de casques et lampes.

Sur les traces des mineurs des XVIII et XIXème siècles comme si vous y étiez ! La sortie comprend la visite de deux galeries dont celle de la grande mine (400 m de long !) et des premiers sites historiques. Les casques et les lampes sont prêtés. Prévoir des vêtements qui supportent d’être un peu salis, des chaussures hautes et un petit en-cas et de l’eau. .

Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

On the tracks of the 19th century miners as if you were there! The outing includes a visit to the large mine (400 m long!). Helmets and lamps are available.

German :

Auf den Spuren der Bergleute des 19. Jahrhunderts, als ob Sie dabei wären! Der Ausflug beinhaltet die Besichtigung der großen Mine (400 m lang!). Verleih von Helmen und Lampen.

Italiano :

Seguite le orme dei minatori del XIX secolo come se foste lì! Il tour comprende la visita alla grande miniera (lunga 400 metri!). Sono disponibili caschi e lampade.

Espanol :

Siga los pasos de los mineros del siglo XIX como si estuviera allí El recorrido incluye una visita a la gran mina (¡400 m de largo!). Hay cascos y lámparas disponibles.

L’événement Visite des mines de fer Bourbach-le-Bas a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay