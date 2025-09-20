Visite des mines de plomb du CHAMBONNET Journées du Patrimoine versilhac Yssingeaux

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visite des mines de plomb du CHAMBONNET accompagnée par Yvon VILLEVIELLE. Rendez-vous à 14h devant le musée de Versilhac. Départ à 14h15 pour covoiturage jusqu’au village du Chambonnet. Durée de la visite 45 mn. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

English :

Visit to the CHAMBONNET lead mines accompanied by Yvon VILLEVIELLE. Meet at 2pm in front of the Versilhac museum. Departure at 2:15 pm for carpooling to the village of Le Chambonnet. Length of visit: 45 min. Good walking shoes required.

German :

Besichtigung der Bleiminen von CHAMBONNET in Begleitung von Yvon VILLEVIELLE. Treffpunkt um 14 Uhr vor dem Museum in Versilhac. Abfahrt um 14:15 Uhr in Fahrgemeinschaften zum Dorf Le Chambonnet. Dauer des Besuchs: 45 Minuten. Gute Wanderschuhe mitbringen.

Italiano :

Visita alle miniere di piombo di CHAMBONNET accompagnati da Yvon VILLEVIELLE. Ritrovo alle 14.00 davanti al museo di Versilhac. Partenza alle 14.15 per il trasferimento in auto al villaggio di Le Chambonnet. Durata della visita: 45 minuti. Si consigliano buone scarpe da trekking.

Espanol :

Visita a las minas de plomo de CHAMBONNET acompañados por Yvon VILLEVIELLE. Encuentro a las 14h frente al museo de Versilhac. Salida a las 14.15 h para ir en coche compartido al pueblo de Le Chambonnet. Duración de la visita: 45 minutos. Se recomienda llevar buen calzado para caminar.

