Visite des Missions étrangères de Paris Séminaire des missions étrangères de Paris Paris

Visite des Missions étrangères de Paris 20 et 21 septembre Séminaire des missions étrangères de Paris Paris

Gratuit pour tous,

Visite libre de 13h à 18h. Visite commentée de 13h à 17h, départ toutes les 30 minutes.

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, venez découvrir le patrimoine architectural, historique, mémorial des Missions étrangères de Paris et l’exposition consacrée au Père Jacques Dournes, anthropologue sur les hauts plateaux du Vietnam.

Séminaire des missions étrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France http://missionsetrangeres.com La Société des Missions étrangères de Paris, est créée depuis 1658, elle a contribué à l’évangélisation de nombreux pays d’Asie et de l’Océn indien. Le service MISSIONS 128 est l’espace culturel dédié à l’histoire et à l’action des Missions étrangères de Paris (MEP), véritable pont culturel entre la France, l’Asie et l’océan Indien.

La collection permanente, riche d’un héritage de plus de 360 ans, présente le patrimoine artistique, religieux et historique des MEP : objets d’art, photographies, manuscrits…,

Les expositions temporaires proposent un regard historique ou contemporain sur l ’Asie et l’océan indien, témoignages de l’évangélisation et de l’inculturation d’hier et d’aujourd’hui.

