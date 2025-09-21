Visite des monuments de Héry Église Saint-Andoche Héry

Aire de jeu gonflable payante | Accès aux monuments gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les monuments de la commune de Héry. Vous serez accueillis à la salle des fêtes d’Héry autour d’une buvette et d’une petite restauration.

Vous n’aurez plus qu’à suivre les indications du sens de la visite et du parcours fléché dans les rues du bourg :

1. l’église Saint-Andoche, classée au titre des Monuments historiques ;

2. le lavoir ;

3. le lavoir couvert ;

4. la balance à bestiaux sous l’édifice couvert et la boîte à livres à disposition ;

5. la croix du Pareux Calvaire d’Héry.

L’aire de jeu gonflable pour les enfants est payante.

Église Saint-Andoche 3 rue de l’Église, 58800 Héry Héry 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté L’église de Héry est une église paroissiale, elle est placée sous le vocable de Saint-Andoche. Andoche est un prêtre, disciple de Polycarpe de Smyrne, venu évangéliser la Gaule avec le diacre Thyrse, saint Bénigne, et saint Andéol, et qui va subir le martyre en raison de sa foi, en 177 ou 178, dans la ville de Saulieu en Côte-d’Or dans le Morvan.

© Municipalité de Hery