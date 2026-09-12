Visite des Moulins du Terrier Marteau, Moulins du Terrier Marteau, Pouzauges
dimanche 20 septembre 2026 · Moulins du Terrier Marteau · Pouzauges
Informations pratiques
Visite des Moulins du Terrier Marteau Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Moulins du Terrier Marteau Vendée
Tarif réduit Adulte de 4,5€ et pour les enfants (3€)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’histoire des lieux et de la meunerie lors d’une visite guidée, et suivre la transformation du blé en farine dans le moulin encore en activité. Vente de farine, pains et brioches sur place.
Sur place, parc animalier.
Visites guidées des moulins de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h00 (dernier départ de visite à 18h).
Moulins du Terrier Marteau Rue du Terrier Marteau 85700 POUZAUGES Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire
Venez découvrir l’histoire des lieux et de la meunerie lors d’une visite guidée, et suivre la transformation du blé en farine dans le moulin encore en activité. Vente de farine, pains et brioches sur…
©SBOURCIER
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