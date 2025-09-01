Visite des moulins Pouzauges
Visite des moulins Pouzauges lundi 1 septembre 2025.
Visite des moulins
Rue du Terrier Marteau Pouzauges Vendée
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01 14:00:00
fin : 2025-09-15 19:00:00
Date(s) :
2025-09-01 2025-09-08 2025-09-15
Venez visiter les moulins jumeaux du Terrier Marteau et découvrez le travail du meunier !
Découvrez un patrimoine et un savoir-faire remarquables, une vue exceptionnelle sur le Bocage et un parc animalier pour les plus petits.
Vente de produits boulangers farine, pain et brioche. .
Rue du Terrier Marteau Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire contact@les-moulins-du-terrier-marteau.com
English :
Come and visit the twin mills of Terrier Marteau and discover the work of the miller!
German :
Besuchen Sie die Zwillingsmühlen von Terrier Marteau und lernen Sie die Arbeit des Müllers kennen!
Italiano :
Venite a visitare i mulini gemelli di Terrier Marteau e scoprite come lavora il mugnaio!
Espanol :
Venga a visitar los molinos gemelos de Terrier Marteau y descubra cómo trabaja el molinero
L’événement Visite des moulins Pouzauges a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges