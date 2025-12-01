Visite Des oeuvres en corps MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre
MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-23 10:00:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Cette visite du 23 décembre est ouverte aux familles !
Les parents pourront y participer avec leurs enfants à partir de 8 ans.
Ecouter, voir, recevoir, sentir, respirer… Dans les collections du MuMa, Jeanne Busato et Margot Dorléans vous proposent une nouvelle expérience. Leur envie ? vous les faire ressentir et comprendre d’un autre regard et de façon plus intime. Chacun évoluera à son rythme devant les œuvres, guidé et bercé par les paroles proposées, et invité au mouvement, tout en douceur.
Visite co-animée par Jeanne Busato, médiatrice au MuMa, et Margot Dorléans, danseuse, chorégraphe et enseignante de yoga.
Durée 1h
Sur réservation .
