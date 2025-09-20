Visite des orgues Église Saint-Michel Lesneven

Visite des orgues Église Saint-Michel Lesneven samedi 20 septembre 2025.

Visite des orgues 20 et 21 septembre Église Saint-Michel Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les organistes de la Paroisse vous feront découvrir les orgues de l’église Saint-Michel. A l’issue de cette visite « le Roi des instruments » n’aura plus aucun secret pour vous !

Église Saint-Michel Place Général Le Flo, 29260 Lesneven, France Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33298830003 https://www.lesneven.bzh L’église Saint-Michel a conservé un porche de style Renaissance, classé monument historique, ainsi que des statues et des orgues également classées. Située sur la grande place de Lesneven, elle domine le centre ancien par sa nef volumineuse et son clocher élancé couvert d’un dôme en zinc. L’église est située sur la place Le Flo qui offre de nombreuses places de stationnement.

Ville de Lesneven