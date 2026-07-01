Visite des ouvrages de la crête de Pouilley-les-Vignes, Crête de Pouilley-les-Vignes, Pouilley-les-Vignes

Informations pratiques

Visite des ouvrages de la crête de Pouilley-les-Vignes Samedi 19 septembre, 14h00 Crête de Pouilley-les-Vignes Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez randonner le long de la crête de Pouilley, avec une visite guidée de l’ouvrage N°1 et une visite libre de l’ouvrage N°4.

Crête de Pouilley-les-Vignes Rue du Fort, 25115 Pouilley-les-Vignes Pouilley-les-Vignes 25115 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 42 61 51 20 En 1890, la crête de Pouilley-les-Vignes a été fortifiée. Sur tous ceux qui ont été construits, seuls les ouvrages 1 et 4 sont encore visitables. En véhicule jusqu’au parking à 150 m, ou à pied.

Randonnée le long de la crête de Pouilley, avec visite guidée de l’ouvrage N°1 et visite libre de l’ouvrage N°4

© Jean Nuninger