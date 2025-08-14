Visite des parcs de Bourbon-Lancy Rue de Saint-Prix Bourbon-Lancy

Visite des parcs de Bourbon-Lancy

Rue de Saint-Prix Parking de la piscine Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Depuis plusieurs mois maintenant, la Ville de Bourbon-Lancy a mis en place des visites gratuites afin de découvrir la richesse locale tout en profitant du beau temps.

Parc de Saint-Prix, Parc Roger Luquet… connaissez-vous les parcs de Bourbon-Lancy ? (Re)découvrez-les lors d’une visite commentée. Suivez un guide passionné de nature qui vous dévoilera tous les secrets de notre patrimoine naturel. .

