Visite des parcs ostréicoles Fouras

Visite des parcs ostréicoles

Pointe de la Fumée Fouras Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 9 EUR

8 € avec la Carte Privilège

Début : Vendredi 2025-05-02 12:00:00

fin : 2025-06-27

2025-05-02 2025-05-11 2025-06-13 2025-06-27 2025-07-16 2025-07-23 2025-08-08 2025-08-21 2025-08-27

Au large de la presqu’île de Fouras, découvrez les différentes étapes de la culture de l’huître lors d’une balade iodée au cœur de parcs ostréicoles !

Pointe de la Fumée Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 35 31 30 isabellepradeau@gmail.com

English : Discovery of oyster farms

Off the coast of the Fouras peninsula, discover the different stages in oyster cultivation on an iodised tour of the oyster beds!

German : Besichtigung der austernzuchtgebiete

Entdecken Sie vor der Halbinsel Fouras die verschiedenen Etappen der Austernzucht auf einem jodhaltigen Spaziergang inmitten der Austernparks!

Italiano :

Al largo della penisola di Fouras, scoprite le diverse fasi della coltivazione delle ostriche con un tour iodato dei banchi di ostriche!

Espanol :

Frente a la costa de la península de Fouras, descubra las diferentes etapas del cultivo de ostras en un recorrido yodado por los criaderos

