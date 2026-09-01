Visite des petits Quartier Villars – Route de Montilly Moulins

samedi 26 septembre 2026 · Quartier Villars - Route de Montilly · Moulins

Informations pratiques

Moulins

Visite des petits

Quartier Villars – Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

pour 1 adulte + 1 enfant

10€ la personne supplémentaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-10-17 11:15:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-12

Visite multisensorielle spécialement conçue pour les petits.

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Quartier Villars – Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

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English :

A multisensory tour specially designed for young children.

L’événement Visite des petits Moulins a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région