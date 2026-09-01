Visite des petits Quartier Villars – Route de Montilly Moulins
samedi 26 septembre 2026 · Quartier Villars - Route de Montilly · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Visite des petits
Quartier Villars – Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
pour 1 adulte + 1 enfant
10€ la personne supplémentaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-10-17 11:15:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-17 2026-11-21 2026-12-12
Visite multisensorielle spécialement conçue pour les petits.
.
Quartier Villars – Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A multisensory tour specially designed for young children.
L’événement Visite des petits Moulins a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Moulins (Allier)
- Visite architecturale Entre cour et jardin Musée de l’illustration jeunesse Moulins 16 septembre 2026
- Workshop et bal country place de Lattre de Tassigny Moulins 17 septembre 2026
- Les Cultissimes au cinéma Cinéma CGR Moulins Moulins 17 septembre 2026
- JEP Opération Levez les yeux Hôtel Demoret Moulins 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition, Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin, Moulins 18 septembre 2026