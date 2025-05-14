Visite des petits Raconte moi une histoire de costumier Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

pour 1 adulte + 1 enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-05-14 10:30:00

fin : 2025-11-19 11:15:00

Date(s) :

2025-05-14 2025-07-09 2025-09-10 2025-11-19

Cette nouvelle visite pour les petits permet de découvrir l’exposition à son rythme en explorant la magie du costume de scène. Un moment à partager en famille pour découvrir l’exposition autrement.

+33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

English :

This new tour for little ones lets them discover the exhibition at their own pace, exploring the magic of stage costume. A moment to share with the whole family and discover the exhibition in a different way.

German :

Diese neue Führung für Kinder bietet die Möglichkeit, die Ausstellung in ihrem eigenen Tempo zu entdecken und dabei die Magie des Bühnenkostüms zu erforschen. Ein Moment, den Sie mit Ihrer Familie teilen können, um die Ausstellung auf eine andere Art und Weise zu entdecken.

Italiano :

Questo nuovo tour per bambini permette loro di scoprire la mostra al proprio ritmo, esplorando la magia del costume di scena. È un ottimo modo per tutta la famiglia di scoprire la mostra in modo diverso.

Espanol :

Este nuevo recorrido para niños les permite descubrir la exposición a su propio ritmo, explorando la magia del vestuario escénico. Es una forma estupenda de que toda la familia descubra la exposición de una manera diferente.

