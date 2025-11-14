Visite des plateaux techniques du centre de formation AFPI AFPI Longuenesse

Visite des plateaux techniques du centre de formation AFPI AFPI Longuenesse vendredi 14 novembre 2025.

Visite des plateaux techniques du centre de formation AFPI Vendredi 14 novembre, 09h00 AFPI Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T09:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-14T09:00:00+01:00 – 2025-11-14T11:00:00+01:00

Vous êtes intéressé par le secteur de l’industrie ?

France Travail, la Mipe et l’AFPI vous propose de découvrir :

– Les plateaux techniques du centre de formation,

– Les formations financées par la région ( soudure, maintenance industrielle, conduite de machine…).

AFPI 1 ROUTE DES BRUYERES 62219 LONGUENESSE Longuenesse 62219 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519044/semaine-industrie-2025-decouverte-des-plateaux-techniques-du-centre-de-formation-afpi-longuenesse »}]

Venez découvrir le centre de formation AFPI et ses plateaux techniques !