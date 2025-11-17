Visite des plateaux techniques du Pôle Formation Pôle Formation UIMM Exincourt

Visite des plateaux techniques du Pôle Formation Pôle Formation UIMM Exincourt lundi 17 novembre 2025.

Début : 2025-11-17T14:30:00 – 2025-11-17T15:30:00

Fin : 2025-11-17T14:30:00 – 2025-11-17T15:30:00

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, nous vous invitons à découvrir les métiers et les formations industrielles à travers une visite immersive de nos pôles formation.

Plongez au cœur des plateaux techniques, véritables espaces d’apprentissage grandeur nature, où nos apprenants se forment aux technologies et aux savoir-faire de demain.

Au programme :

Présentation des filières industrielles proposées (mécanique, électrotechnique, usinage, automatisme, maintenance, etc.)

Découverte des équipements techniques : machines-outils, robots industriels, lignes de production automatisées…

Échanges avec les formateurs et les apprentis

Informations sur les parcours de formation en alternance, les débouchés.

Objectif :

Valoriser l’industrie, ses métiers, ses innovations et susciter des vocations chez les jeunes générations en leur montrant concrètement les réalités du terrain.

Pôle Formation UIMM 5 rue du Chateau 25400 Exincourt Exincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

