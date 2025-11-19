Visite des plateaux techniques du Pôle Formation Pôle Formation UIMM Ventre de Vesoul Vesoul

Visite des plateaux techniques du Pôle Formation Mercredi 19 novembre, 09h00 Pôle Formation UIMM Ventre de Vesoul Haute-Saône

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie, nous vous invitons à découvrir les métiers et les formations industrielles à travers une visite immersive de nos pôles formation.

Plongez au cœur des plateaux techniques, véritables espaces d’apprentissage grandeur nature, où nos apprenants se forment aux technologies et aux savoir-faire de demain.

Au programme :

Présentation des filières industrielles proposées (mécanique, électrotechnique, usinage, automatisme, maintenance, etc.)

Découverte des équipements techniques : machines-outils, robots industriels, lignes de production automatisées…

Échanges avec les formateurs et les apprentis

Informations sur les parcours de formation en alternance, les débouchés.

Objectif :

Valoriser l’industrie, ses métiers, ses innovations et susciter des vocations chez les jeunes générations en leur montrant concrètement les réalités du terrain.

Pôle Formation UIMM Ventre de Vesoul 14 Pl. du 11ème Chasseurs, 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Découverte d’un centre de formation

UIMM