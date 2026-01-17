Visite des princesses et des chevaliers Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou
Visite des princesses et des chevaliers Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou lundi 16 février 2026.
Visite des princesses et des chevaliers
Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
Date(s) :
2026-02-16 2026-02-18 2026-02-23 2026-02-25
Le temps d’une matinée, découvrez la vie quotidienne des habitants du château. Partez à l’aventure avec différents personnages et devenez, à votre tour, princesse ou chevalier. .
Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite des princesses et des chevaliers Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-17 par Destination Angers