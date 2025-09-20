Visite des Prisons de la Prévôté Maison du patrimoine – Prévôté Montlhéry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Journés du Patrimoine : Visitez librement les prisons de la Prévôté !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les 20 et 21 septembre prochains, les prisons historiques de la Prévôté ouvrent exceptionnellement leurs portes en visite libre, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Situées au cœur du centre ancien, ces prisons sont un témoignage rare et saisissant de la justice d’Ancien Régime. Habituellement fermées au public, elles offrent un véritable voyage dans le temps à travers leurs cellules voûtées, leurs murs épais et leur atmosphère chargée d’histoire.

La Prévôté, ancienne institution judiciaire locale, gérait autrefois les affaires de police, de justice et de détention. En pénétrant dans ses geôles, les visiteurs pourront découvrir un pan souvent méconnu du patrimoine judiciaire et carcéral de la région.

Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de patrimoine ou simplement curieux, cette visite libre est une occasion unique d’explorer ce lieu insolite et chargé de mémoire.

Lieu : Prisons de la Prévôté

Dates : Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Horaires : 10h – 12h30 / 13h30 – 17h30

️ Entrée libre

Maison du patrimoine – Prévôté 27 Grande-Rue 91310 Montlhéry Montlhéry 91310 Essonne Île-de-France 01 60 12 72 06 http://www.montlhery.fr Ce bâtiment communal a été inscrit, par arrêté du 5 février 1937, à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Sous le règne de Philippe Auguste (1180-1223), lors de la réorganisation administrative du royaume, Montlhéry devient le siège d’une prévôté. En conséquence, on édifie au n°27 de la Grande-Rue des prisons et un auditoire servant au déroulement des audiences du tribunal. On situe leur réalisation aux XIVe et XVe siècles. En 1548, le chancelier de Leuville prend possession de son comté de Montlhéry et fait rebâtir la geôle et l’auditoire, qui seront de nouveau réparés en 1659 par François de Dinan, prévôt de l’époque. Ces lieux, témoins de la justice seigneuriale, étaient sujets aux dégradations en raison de leur service journalier. Durant la Révolution, les prisons sont toujours utilisées. La démolition d’une partie de l’auditoire pour permettre le passage entre la rue et les cellules a permis de mettre à jour des graffitis datant de 1692 et 1693, dont un relevé précis a été effectué par l’équipe du groupe d’études, de recherches et de sauvegarde de l’Art rupestre. Ils semblent être le témoignage de prisonniers qui patientaient dans une salle avant leur audition ou leur jugement. On y découvre essentiellement des noms, des dates et des dessins (personnages, scènes de pendaisons, moulin, bateau, clocher, tour). Restaurée en 1995, la prévôté est accessible au public via la Maison du patrimoine au 27 Grande-Rue.

