Visite des puits de Montaren Mairie de Montaren-et-Saint-Médiers Montaren

Visite des puits de Montaren Dimanche 21 septembre, 15h00 Mairie de Montaren-et-Saint-Médiers Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la mairie vous propose une balade à la découverte des puits de Montaren puis lectures et interventions sur le thème de l’eau salle M. Favand.

Départ à 15h de la cour de la mairie pour un circuit accompagné et commenté par Mireille Berthier à la découverte des puits du village. Chaque participant aura un livret d’accompagnement avec le circuit et des informations.

Vers 16h30 retour à la mairie, salle M. Favand, où seront exposées des photos des puits, de l’ancien lavoir, de lieux et d’objets liés au thème de l’eau. Toujours sur ce même thème seront contées des anecdotes liées à l’histoire du village, des lectures seront proposées d’extraits de divers ouvrages sur la commune. Afin d’élargir la thématique, des passages puisés dans des œuvres d’auteurs régionaux traitant du thème de l’eau (M. Pagnol…) seront lus par un participant.

Les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas participer au circuit dans le village, pourront venir directement dans la cour de la mairie vers 16h30, pour assister à la deuxième partie de la manifestation.

Mairie de Montaren-et-Saint-Médiers 57 Rue Principale, 30700 Montaren-et-Saint-Médiers Montaren 30700 Gard Occitanie https://www.montarenetsaintmediers.fr/ https://www.facebook.com/montarenetsaintmediers Mairie de Montaren-et-Saint-Médiers.

© Mairie de Montaren et St-Médiers