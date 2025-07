Visite des réserves archéologiques de la Ville de Paris (18e arr.) Réserves archéologiques de la Ville de Paris Paris

Visite des réserves archéologiques de la Ville de Paris (18e arr.) Vendredi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Réserves archéologiques de la Ville de Paris Paris

20 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T11:00:00

Fin : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Nichées dans le 18e arrondissement, les réserves archéologique s’étendent sur 800 m² et conservent plusieurs milliers d’objets, stockés en fonction de leurs dimensions et de leurs matériaux : pierre, céramique, os, métal, verre, etc.

Au cours d’une visite guidée, découvrez le travail accompli par les chercheurs après la fouille et partez à la rencontre du patrimoine archéologique parisien.

Événement sur réservation.

Les places étant limitées, merci de vous désinscrire si vous ne pouvez finalement pas assurer votre présence à l’événement.

Le lieu précis du rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription en ligne. Merci d’arriver 10 minutes en avance.

Le lien d’inscription sera activé début septembre 2025.

Réserves archéologiques de la Ville de Paris 11 rue du Pré 75018 Paris

Visite commentée

© Ville de Paris