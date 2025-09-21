Visite des réserves de la Bibliothèque historique – Journées du Patrimoine et Matrimoine 2025 Accès pour les personnes à mobilité réduite Paris

Visite des réserves de la Bibliothèque historique – Journées du Patrimoine et Matrimoine 2025 Accès pour les personnes à mobilité réduite Paris dimanche 21 septembre 2025.

Venez découvrir les coulisses de la Bibliothèque historique !

Lors de la journée du dimanche 21 septembre, vous aurez la possibilité de suivre une visite guidée dans les réserves de la bibliothèque. 4 séances d’une heure vous sont proposées. Cliquez sur le lien Je réserve ! (ci-contre) et sélectionnez votre séance.

À l’occasion des 42e Journées Européennes du patrimoine, visitez les réserves de la Bibliothèque historique le dimanche 21 septembre

Le dimanche 21 septembre 2025

de à

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-21T16:30:00+02:00

fin : 2025-09-21T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-21T00:00:00+02:00_2025-09-21T23:59:00+02:00

Accès pour les personnes à mobilité réduite Jardin Lamoignon – Mark Ashton au 25 rue des Franc-Bourgeois 75004 Paris

https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/