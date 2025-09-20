Visite des réserves des Archives municipales Pithiviers

Visite des réserves des Archives municipales Pithiviers samedi 20 septembre 2025.

Visite des réserves des Archives municipales

Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-21 17:15:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Plongez au cœur des Archives municipales de Pithiviers et découvrez leurs réserves, témoins précieux de l’histoire locale et du patrimoine documentaire de la ville. Une exploration unique pour les passionnés d’histoire et de mémoire collective.

Explorez les trésors cachés des Archives municipales de Pithiviers ! Nos réserves renferment des documents rares et fascinants, témoins vivants de l’histoire de la ville et de ses habitants. Chaque visite est une plongée captivante dans le passé, où chaque document raconte une histoire unique. Que vous soyez passionné d’histoire, curieux de patrimoine ou chercheur, cette expérience immersive vous offre un accès privilégié à un patrimoine souvent méconnu.

Redécouvrez Pithiviers à travers ses archives et laissez-vous surprendre par la richesse de ses collections. .

Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 08 77 archives@pithiviers.fr

English :

Dive into the heart of the Pithiviers municipal archives and discover their reserves, precious witnesses to the town?s local history and documentary heritage. A unique exploration for history and collective memory enthusiasts.

German :

Tauchen Sie ein in das Herz des Stadtarchivs von Pithiviers und entdecken Sie seine Lagerräume, die wertvolle Zeugen der lokalen Geschichte und des dokumentarischen Erbes der Stadt sind. Eine einzigartige Entdeckungsreise für alle, die sich für Geschichte und das kollektive Gedächtnis interessieren.

Italiano :

Immergetevi nel cuore dell’Archivio comunale di Pithiviers e scoprite le sue riserve, preziose testimonianze della storia locale e del patrimonio documentario della città. Un’esplorazione unica per gli appassionati di storia e memoria collettiva.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de los Archivos Municipales de Pithiviers y descubra sus reservas, preciosos testigos de la historia local y del patrimonio documental de la ciudad. Es una exploración única para los apasionados de la historia y la memoria colectiva.

L’événement Visite des réserves des Archives municipales Pithiviers a été mis à jour le 2025-08-27 par OT GRAND PITHIVERAIS