Visite des réserves du Frac des Pays de la Loire !, FRAC Pays de la Loire, Carquefou

Informations pratiques

Visite des réserves du Frac des Pays de la Loire ! Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h30 FRAC Pays de la Loire Loire-Atlantique

Chaque visite est limitée à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Frac des Pays de la Loire ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves autour du thème « Patrimoine de la photographie » !

L’ouverture des réserves s’accompagne de la découverte de nos deux expositions : « Totano » d’Alex Ayed & « Soothsayers » de Lito Kattou.

Deux visites guidées par les médiatrices sont proposées :

-à 15h

-à 16h30

Gratuit

Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles :

https://www.helloasso.com/associations/frac-des-pays-de-la-loire/boutiques/boutique-du-frac-des-pays-de-la-loire

FRAC Pays de la Loire Boulevard Ampère, 44470 Carquefou, France Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0228015000 http://fracdespaysdelaloire.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/frac-des-pays-de-la-loire/boutiques/boutique-du-frac-des-pays-de-la-loire »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/frac-des-pays-de-la-loire/boutiques/boutique-du-frac-des-pays-de-la-loire »}] La collection du Frac des Pays-de-la-Loire est riche de plus de 1 600 œuvres réalisées par près de 500 artistes (dont 230 français). Les comités d’acquisition sont prospectifs et attentifs aux scènes artistiques émergentes tout en veillant à la présence d’artistes plus confirmés, notamment ceux déjà présents dans la collection. Grâce aux Ateliers Internationaux et aux autres temps de production d’œuvres, la collection est nourrie de pièces qui ont un sens dans l’histoire et les lieux que le Frac a occupés. La collection s’organise autour d’œuvres allant des années 1960 à nos jours, qui reflètent la diversité de la création contemporaine et regroupe des pratiques aussi diverses que la peinture, la photographie, la sculpture, le dessin, la vidéo et l’installation. Sans favoriser une thématique précise, plusieurs trames se sont dessinées dans la collection. D’abord autour d’une relecture de l’histoire de l’art. Mais aussi autour des questions relatives à la modernité : l’architecture et la ville, l’œuvre et son contexte, l’abstraction. Ou encore autour de certains gestes et postures comme la performance en écho au travail de Gina Pane dont le Frac possède un ensemble d’oeuvres et a en charge un important dépôt.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Frac des Pays de la Loire ouvre exceptionnellement les portes de ses réserves autour du thème « Patrimoine de la photographie » !

©Frac des Pays de la Loire