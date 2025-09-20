Visite des réserves du Musée d’Art et d’Histoire Pithiviers

Visite des réserves du Musée d’Art et d’Histoire Pithiviers samedi 20 septembre 2025.

Visite des réserves du Musée d’Art et d’Histoire

17 rue de la Couronne Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-21 17:15:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez les réserves secrètes du Musée d’Art et d’Histoire de Pithiviers et plongez dans un univers fascinant d’œuvres rares et de collections insolites, entre patrimoine local et trésors méconnus.

Explorez l’inédit avec les visites des réserves du Musée d’Art et d’Histoire de Pithiviers. Entre œuvres rares, objets insolites et trésors cachés, chaque recoin révèle une page méconnue de l’histoire et de l’art local. Une expérience unique où curiosité et émerveillement se rencontrent, offrant aux passionnés et aux curieux un accès privilégié à des collections rarement exposées.

Laissez-vous surprendre par la richesse et la diversité des pièces conservées, et vivez une immersion exceptionnelle au cœur du patrimoine pithivérien. .

17 rue de la Couronne Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 08 77 musee@pithiviers.fr

English :

Discover the secret storerooms of the Musée d?Art et d?Histoire de Pithiviers and plunge into a fascinating world of rare works and unusual collections, between local heritage and little-known treasures.

German :

Entdecken Sie die geheimen Lagerräume des Museums für Kunst und Geschichte in Pithiviers und tauchen Sie ein in ein faszinierendes Universum aus seltenen Werken und ungewöhnlichen Sammlungen, zwischen lokalem Erbe und unbekannten Schätzen.

Italiano :

Scoprite i magazzini segreti del Musée d’Art et d’Histoire de Pithiviers e immergetevi in un mondo affascinante di opere rare e collezioni insolite, che spaziano dal patrimonio locale a tesori poco conosciuti.

Espanol :

Descubra los almacenes secretos del Museo de Arte e Historia de Pithiviers y sumérjase en un mundo fascinante de obras raras y colecciones insólitas, que van desde el patrimonio local hasta tesoros poco conocidos.

L’événement Visite des réserves du Musée d’Art et d’Histoire Pithiviers a été mis à jour le 2025-08-28 par OT GRAND PITHIVERAIS