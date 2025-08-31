Visite des réserves du musée d’art et d’histoire Saint-Lô

Visite des réserves du musée d’art et d’histoire Saint-Lô dimanche 31 août 2025.

Visite des réserves du musée d’art et d’histoire

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 15:00:00

fin : 2025-08-31 16:00:00

Date(s) :

2025-08-31

Venez découvrir les coulisses du musée ! Au cours d’une visite insolite, vous découvrirez les réserves du musée et les trésors qui s’y trouvent ! .

5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

English : Visite des réserves du musée d’art et d’histoire

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite des réserves du musée d’art et d’histoire Saint-Lô a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Saint-Lô