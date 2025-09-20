Visite des réserves du musée Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Meaux

Gratuit – sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Accompagnés par un membre de la conservation du musée, venez découvrir un espace habituellement fermé au public : les réserves. Découvrirez comment les collections du musée sont conservées lorsqu’elles ne sont pas exposées et apprenez-en plus sur les techniques de conservation. (sur réservation, places limitées)

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedelagrandeguerre.com/programmes/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

Visite commentée

Musée de la Grande Guerre