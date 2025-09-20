Visite des réserves du musée Musée des civilisations – Daniel Pouget Saint-Just-Saint-Rambert

Visite des réserves du musée Musée des civilisations – Daniel Pouget Saint-Just-Saint-Rambert samedi 20 septembre 2025.

Visite des réserves du musée 20 et 21 septembre Musée des civilisations – Daniel Pouget Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dans les coulisses du musée

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée des Civilisations Daniel Pouget vous propose une immersion dans ses réserves visitables. L’occasion de découvrir plus de 10 000 objets soigneusement conservés, mais aussi le travail discret et indispensable qui les accompagne : l’inventaire des collections.

Peu visible du public, l’inventaire est pourtant le premier geste patrimonial, la pierre angulaire de tout musée. Chaque objet entrant dans les collections est marqué, identifié, mesuré, photographié, décrit, référencé, et inscrit dans une base de données normalisée. C’est un travail rigoureux, parfois minutieux, qui permet de garantir la traçabilité et la connaissance des œuvres, d’organiser leur conservation, et de transmettre leur histoire.

Pendant ces deux journées, la responsable des collections du musée des Civilisations proposera des visites commentées. Elle vous fera découvrir la richesse et la diversité des collections, mais aussi le travail mené au quotidien pour préserver, inventorier, étudier et transmettre ce patrimoine.

Une visite à ne pas manquer, et pour s’amuser un quiz des réserves vous sera proposé tout au long du parcours !

Visites des réserves : samedi et dimanche 15h et 16h30.

Musée des civilisations – Daniel Pouget Place Madeleine Rousseau, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert, France Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Rambert-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477520311 https://www.stjust-strambert.fr/sorties-et-loisirs/culture-et-evenements/musee-des-civilisations-daniel-pouget/ Collection personnelle de l’historienne de l’art et collectionneuse Madeleine Rousseau. Très belle collection d’objet d’Afrique de l’Ouest. Nombreuses pièces provenant de plusieurs continents. Fonds local : nombreux objets classés au titre des Monuments historiques : chasuble de saint Rambert, reliquaire monstrance, tableau de Guy François « La Déploration ».

Dans les coulisses du musée

Musée des Civilisations Daniel Pouget