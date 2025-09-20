Visite des réserves du musée Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Angoulême

Visite des réserves du musée 20 et 21 septembre Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Charente

Gratuit. Réservation sur place le jour même.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite des réserves patrimoniales du musée de la BD

Vous y verrez où sont conservées les planches originales de bandes dessinées, témoins précieux de la création graphique, ainsi que les trésors de la bibliothèque patrimoniale : albums rares, éditions anciennes, documents d’archives…

Une visite exceptionnelle pour les curieux du 9ᵉ art et les amateurs de patrimoine graphique.

Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545386565 http://www.citebd.org contact@citebd.org Collection unique en France couvrant l'histoire de la bande dessinée d'expression française du XIXe siècle à nos jours. Panorama de la bande dessinée internationale (fonds nord-américain et argentin notamment). Parking gratuit (parking des Abras, accès par la rue des Papetiers).

