Visite des réserves et quiz du patrimoine Bibliothèque municipale de Sceaux Sceaux

Visite des réserves et quiz du patrimoine Samedi 20 septembre, 11h00 Bibliothèque municipale de Sceaux Hauts-de-Seine

Renseignements et inscriptions au 01 46 61 66 10 ou via biblio@sceaux.fr

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Connaissez-vous votre bibliothèque ? Découvrez les réserves cachées et venez jouer avec le patrimoine écrit de la bibliothèque autour d’un quiz.

Bibliothèque municipale de Sceaux 7 rue Honoré-de-Balzac 92330 Sceaux Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 13 32 52 biblio@sceaux.fr RER B – Sceaux / Robinson

