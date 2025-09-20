Visite des réserves patrimoniales Espace Média Grand Narbonne Narbonne

Gratuit. Réservation obligatoire. Dès 10 ans, en famille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Un accès privilégié aux réserves des fonds patrimoniaux de l’Espace Média Grand Narbonne, à la découverte de quelques documents extraordinaires conservés depuis la création de la bibliothèque municipale en 1833.

Manuscrits médiévaux enluminés, livres anciens richement illustrés, plans et gravures, ouvrages rares et précieux du fonds local, livres d’artiste… tous ces trésors vous seront dévoilés au cours de la visite commentée.

Espace Média Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 43 40 36

