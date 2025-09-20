Visite des réserves : Prendre soin des collections Musée du Palais Lascaris Nice

Maximum 10 personnes à partir de 8 ans

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:15:00 – 2025-09-21T12:00:00

A l’occasion des Journées du patrimoine venez découvrir les métiers et savoir-faire liés à la conservation préventive des objets. Au cœur des réserves du Palais Lascaris, cette visite vous dévoilera les gestes, techniques et outils employés pour assurer la conservation préventive des collections. De la régulation du climat à la manipulation des objets, explorez les pratiques discrètes mais essentielles qui protègent notre patrimoine au quotidien.

Musée du Palais Lascaris 15 Rue Droite, 06300 Nice, France Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493627240 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/palais-lascaris-le-palais [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-museesnice.tickeasy.com/fr-FR/musee »}]

