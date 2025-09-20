Visite des réservoirs d’eau réservoir d’eau Forcalquier
Visite des réservoirs d’eau Samedi 20 septembre, 09h00 réservoir d’eau Alpes-de-Haute-Provence
Visites des réservoirs d’eau à 9h00.
Rdv sur les lieux
réservoir d’eau Rue des Trinitaires, 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
Journées européennes du patrimoine 2025
Communication Forcalquier