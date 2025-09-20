Visite des ruines de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi Ruines de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi Mont-Saint-Éloi

Visite des ruines de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi 20 et 21 septembre Ruines de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

VIsites guidées samedi et dimanche à 10h et à 14h

Rendez-vous au pieds des tours

Accès limité à 20 personnes par visite

Inscription indispensable

Ruines de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi rue du général barbot Mont-Saint-Éloi 62144 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « c.mairie.montsainteloi@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0321485876 »}]

© Arras Pays d’Artois Tourisme