Visite des ruines de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi Ruines de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi Mont-Saint-Éloi
Visite des ruines de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi Ruines de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi Mont-Saint-Éloi samedi 20 septembre 2025.
Visite des ruines de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi 20 et 21 septembre Ruines de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
VIsites guidées samedi et dimanche à 10h et à 14h
Rendez-vous au pieds des tours
Accès limité à 20 personnes par visite
Inscription indispensable
Ruines de l’abbaye de Mont-Saint-Éloi rue du général barbot Mont-Saint-Éloi 62144 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « c.mairie.montsainteloi@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0321485876 »}]
VIsites guidées samedi et dimanche à 10h et à 14h
© Arras Pays d’Artois Tourisme