Visite des salaisons Mayté sur réservation Saint-Jean-le-Vieux

Visite des salaisons Mayté sur réservation

Bourg Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Visite des séchoirs et dégustation. La famille Mayté vous invite à partager les secrets de fabrication de ces fameux jambons du Pays Basque. Découvrez une fabrication ancestrale, garantie d’une texture moelleuse et d’une saveur exquise ! Sur réservation. Visite assurée à partir de 8 personnes. .

Bourg Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 10 02 direction@charcuterie-mayte.com

