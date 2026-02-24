Visite des salaisons Mayté sur réservation Saint-Jean-le-Vieux
Visite des salaisons Mayté sur réservation Saint-Jean-le-Vieux jeudi 21 mai 2026.
Visite des salaisons Mayté sur réservation
Bourg Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Visite des séchoirs et dégustation. La famille Mayté vous invite à partager les secrets de fabrication de ces fameux jambons du Pays Basque. Découvrez une fabrication ancestrale, garantie d’une texture moelleuse et d’une saveur exquise ! Sur réservation. Visite assurée à partir de 8 personnes. .
Bourg Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 10 02 direction@charcuterie-mayte.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite des salaisons Mayté sur réservation
L’événement Visite des salaisons Mayté sur réservation Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme Pays Basque