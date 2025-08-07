Visite des Salines de Millac Route des Puymains Villeneuve-en-Retz

Visite des Salines de Millac Route des Puymains Villeneuve-en-Retz jeudi 7 août 2025.

Visite des Salines de Millac

Route des Puymains Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 17:00:00

fin : 2025-08-20 17:00:00

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-08 2025-08-09 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-09-02 2025-09-03

Mano vous emmène avec lui, sur le terrain des Salines de Millac, pour vous faire partager sa passion et son métier de paludier lors d’une visite guidée.

Pourquoi visiter Les Salines de Millac ?

​Pour trouver des réponses à toutes vos questions comment fonctionne un marais salant ? Qu’est-ce que la fleur de sel ? Comment devenir paludier ?

Pour partager un chouette moment en famille.

Pour rencontrer Mano, un guide passionné et passionnant.

Pour épater vos amis lors d’un diner et leur faire déguster du sel de cru ;)

Quand et comment visiter Les Salines de Millac ?

Visite guidée pour tous, sans réservation, du 15 juin au 15 septembre, du mardi au samedi à 17h (rdv à 16h45).

3€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 15 ans.

Rdv directement devant la saline Route de Millac Bourgneuf-en-Retz 44580 Villeneuve en Retz.

En cas de mauvais temps (pluie) la visite est annulée.

Les petits + de la visite

La vue unique sur le marais et les oiseaux.

Le calme et la sensation d’être connecté à la nature.

La dégustation de la fameuse fleur de sel et de la mythique salicorne !

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz. .

Route des Puymains Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 23 87 75 emnat@salines-de-millac.com

English :

Mano takes you on a guided tour of the Salines de Millac, where he shares his passion and his profession as a salt worker.

German :

Mano nimmt Sie mit auf das Gelände der Salinen von Millac, um Ihnen bei einer Führung seine Leidenschaft und seinen Beruf als Salzbauer näher zu bringen.

Italiano :

Mano vi accompagnerà in una visita guidata alle Salines de Millac per condividere la sua passione e la sua professione di salinaro.

Espanol :

Mano le acompañará en una visita guiada por las Salinas de Millac para compartir su pasión y su profesión de salinero.

L’événement Visite des Salines de Millac Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2025-08-06 par I_OT Pornic