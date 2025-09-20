Visite des salles d’archéologie et paléontologie Espace Jean Duffard Valréas

Visite des salles d’archéologie et paléontologie Espace Jean Duffard Valréas samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Trois salles pour découvrir des collections fascinantes; de nombreux fossiles, des outils de la préhistoire et des vestiges de l’époque gallo-romaine.

Espace Jean Duffard 43 Cours Victor Hugo 84600 Valreas Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 46 21 74 12 Trois salles d’exposition afin de découvrir le patrimoine archéologique et paléontologique de notre région.

De nombreux ossements d’ hipparium, gazelle et une magnifique tête de rhinocéros. Les fouilles archéologiques ont permis de découvrir de nombreuses traces d’habitats et de riches villas gallo-romaines. L’entrée de nos salles se fait par la cour du bâtiment, en passant sous le porche. Possibilité de se garer dans la cour ou sur le tour de ville.

Aspaer Valréas