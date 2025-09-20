Visite des salles d’audience et expositions du tribunal Tribunal judiciaire de Carcassonne Carcassonne

Visite des salles d’audience et expositions du tribunal Tribunal judiciaire de Carcassonne Carcassonne samedi 20 septembre 2025.

Visite des salles d’audience et expositions du tribunal Samedi 20 septembre, 09h30 Tribunal judiciaire de Carcassonne Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-20T09:30:00+ – 2025-09-20T17:+

Le public pourra visiter les trois salles d’audience du tribunal (salle des assises, salle correctionnelle et salle de commerce) et découvrir des images d’archives ainsi que des robes de magistrat, d’avocat et de greffier.

Des vidéos réalisées par Monsieur Martial Andrieu, écrivain et historien, seront diffusées dans les salles d’audience.

Un avocat sera également présent durant l’après-midi pour répondre aux questions du public.

Tribunal judiciaire de Carcassonne 28 boulevard Jean Jaurès, 11012 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 34 42 49 00 Le tribunal judiciaire de Carcassonne date du XIXe siècle. Le palais de justice dispose notamment d’un magnifique fronton réalisé par l’architecte Champagne et le sculpteur Isidore Nelli vers 1860. Situé en centre ville, avec de nombreux parkings et arrêts de bus à proximité. Le tribunal est à 10 minutes à pied de la gare SNCF.

Le public pourra visiter les trois salles d’audience du tribunal (salle des assises, salle correctionnelle et salle de commerce) et découvrir des images d’archives ainsi que des robes de magistrat,…

© Tribunal judiciaire de Carcassonne – Ministère de la Justice