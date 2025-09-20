Visite des salons de réception de la sous-préfecture Sous-préfecture de Dunkerque Dunkerque

Visite des salons de réception de la sous-préfecture Sous-préfecture de Dunkerque Dunkerque samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

A l’occasion des JEP, venez découvrir les salons de réception de la résidence de la sous-préfecture. Plongez dans l’histoire de ce lieu emblématique pour une visite à la rencontre de l’architecture, des décors et des usages officiels. Une belle opportunité de découvrir un patrimoine remarquable et méconnu.

Plus d’informations sur www.nord.gouv.fr

Sous-préfecture de Dunkerque rue de l'écluse de bergues Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France

