Visite des salons du Château du Thiolent

Visite des salons du Château du Thiolent Château du Thiolent Vergezac samedi 20 septembre 2025.

Visite des salons du Château du Thiolent 20 et 21 septembre Château du Thiolent Haute-Loire

Visite des salons : 6€ par personne, sur réservation, groupe de 12 personnes maximum

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le propriétaire du Château du Thiolent ouvre les portails du parc pour une déambulation libre. Les salons seront également accessibles pour une visite guidée (6€ par personnes) sur réservation: le samedi à 10h et 15h, et le dimanche à 15h.

Château du Thiolent Château du Thiolent 43320 Vergezac Vergezac 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 08 01 87 https://chateauduthiolent.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0680407504 »}, {« type »: « email », « value »: « edeveyrac@orange.fr »}] Château du Thiolent, parc de 5 hectares crée au début du 18éme siècle. paking privé, fléchage dans le village du Thiolent

© Tiphaine de VEYRAC