Visite des sens au jardin de l’Etre BREEL Athis-Val de Rouvre

Visite des sens au jardin de l’Etre BREEL Athis-Val de Rouvre jeudi 17 juillet 2025.

Visite des sens au jardin de l’Etre

BREEL 9 l’être au Gislain Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 15:00:00

fin : 2025-07-17 17:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Mettez vos sens en éveil en découvrant ce jardin de plantes aromatiques, médicinales, et autres ! Une belle occasion de s’émerveiller de la générosité de la nature. Vous pourrez découvrir, échanger autour des plantes, de leurs secrets, et en apprendre plus sur les hydrolats.

Mettez vos sens en éveil en découvrant ce jardin de plantes aromatiques, médicinales, et autres ! Une belle occasion de s’émerveiller de la générosité de la nature. Vous pourrez découvrir, échanger autour des plantes, de leurs secrets, et en apprendre plus sur les hydrolats. .

BREEL 9 l’être au Gislain Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 11 79 63 95 lejardindeletre@yahoo.com

English : Visite des sens au jardin de l’Etre

Awaken your senses and discover this garden of aromatic, medicinal and other plants! A wonderful opportunity to marvel at nature’s bounty. You’ll be able to discover and exchange ideas about plants and their secrets, and learn more about hydrolats.

German :

Schärfen Sie Ihre Sinne, indem Sie diesen Garten mit aromatischen, medizinischen und anderen Pflanzen entdecken! Eine gute Gelegenheit, um über die Großzügigkeit der Natur zu staunen. Sie können entdecken, sich über die Pflanzen und ihre Geheimnisse austauschen und mehr über Hydrolate erfahren.

Italiano :

Risvegliate i vostri sensi e scoprite questo giardino di piante aromatiche, medicinali e di altro tipo! È una grande opportunità per ammirare la ricchezza della natura. Potrete scoprire e parlare delle piante e dei loro segreti e conoscere meglio gli idrolati.

Espanol :

Despierte sus sentidos y descubra este jardín de plantas aromáticas, medicinales y otras Es una gran oportunidad para maravillarse con la generosidad de la naturaleza. Podrás descubrir y hablar sobre las plantas y sus secretos, y aprender más sobre los hidrolatos.

L’événement Visite des sens au jardin de l’Etre Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2025-07-08 par Flers agglo