Visite des sens au jardin de l’Etre BREEL Athis-Val de Rouvre

Visite des sens au jardin de l’Etre BREEL Athis-Val de Rouvre jeudi 4 septembre 2025.

Visite des sens au jardin de l’Etre

BREEL 9 l’être au Gislain Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04 15:00:00

fin : 2025-09-04 17:00:00

Date(s) :

2025-09-04

Mettez vos sens en éveil en découvrant ce jardin de plantes aromatiques, médicinales, et autres ! Une belle occasion de s’émerveiller de la générosité de la nature. Vous pourrez découvrir, échanger autour des plantes, de leurs secrets, et en apprendre plus sur les hydrolats. .

BREEL 9 l’être au Gislain Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 11 79 63 95 lejardindeletre@yahoo.com

English : Visite des sens au jardin de l’Etre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite des sens au jardin de l’Etre Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2025-08-28 par Flers agglo