Visite des sens au jardin de l’Etre BREEL Athis-Val de Rouvre

BREEL 9 l’être au Gislain Athis-Val de Rouvre Orne
Début : 2025-09-04 15:00:00
fin : 2025-09-04 17:00:00
2025-09-04
Mettez vos sens en éveil en découvrant ce jardin de plantes aromatiques, médicinales, et autres ! Une belle occasion de s’émerveiller de la générosité de la nature. Vous pourrez découvrir, échanger autour des plantes, de leurs secrets, et en apprendre plus sur les hydrolats. .
BREEL 9 l’être au Gislain Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 11 79 63 95 lejardindeletre@yahoo.com
