Visite des serres municipales Serres municipales de Reims Reims

Visite des serres municipales Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30 Serres municipales de Reims Marne

Places limitées à 15 personnes par créneau. Durée de la visite : 1h30

2 créneaux : 14h-15h30 et 15h30-17h

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

La direction des Espaces Verts de la ville de Reims vous propose une visite guidée des serres municipales.

Accès conseillé par la Coulée verte ou la passerelle Bienfait

Serres municipales de Reims 1 rue du Bois d’Amour, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 35 52 50 [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/serres_municipales-220809 »}] Site de production et d’entretien de l’ensemble des végétaux utilisés pour le fleurissement et les plantations des espaces verts de la ville, les serres municipales ont été agrandies et rénovées en 2011, pour une surface globale de 4 740 m².

Elles bénéficient des technologies les plus récentes en matière de performance climatique, grâce notamment à l’utilisation de nouveaux matériaux de couverture, comme le téflon et un pilotage par ordinateur.

© Ville de Reims