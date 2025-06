Visite des serres tropicales Rampe du Stang-Alar Guipavas 1 juillet 2025 14:00

Au milieu d’une végétation foisonnante, vous entrez au cœur d’une collection vivante parmi les plus rares au monde. Quatre milieux sont reconstitués en un espace de découverte de 1 000 m², qui abrite 95% de plantes menacées de disparition ! Certaines de ces plantes sont d’ailleurs éteintes en nature, cela signifie que l’on ne les retrouve plus qu’au Conservatoire Botanique National de Brest ou dans d’autres jardins et conservatoires botaniques.

Informations pratiques

– Visite autonome des serres

Tous les jours de 14h à 17h30.

Billets à retirer au pavillon d’accueil avant 17h.

– Visite guidée des serres

Le mercredi et jeudi à 11h.

Billets à retirer au pavillon d’accueil de 10h30 à 11h.

Visite limitée à 25 personnes. .

Rampe du Stang-Alar Conservatoire Botanique National

Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 02 46 00

