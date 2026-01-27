Visite des serres tropicales Rampe du Stang-Alar Guipavas

Visite des serres tropicales

Rampe du Stang-Alar Conservatoire Botanique National Guipavas Finistère

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

2026-02-14

Au milieu d’une végétation foisonnante, vous entrez au cœur d’une collection vivante parmi les plus rares au monde. Quatre milieux sont reconstitués en un espace de découverte de 1 000 m², qui abrite 95% de plantes menacées de disparition ! Certaines de ces plantes sont d’ailleurs éteintes en nature, cela signifie que l’on ne les retrouve plus qu’au seins de jardins et conservatoires botaniques.

Informations pratiques

– Visite autonome des serres

Tous les jours de 14h à 17h30.

Billets à retirer au pavillon d’accueil avant 17h.

– Visite guidée des serres

Le mercredi et jeudi à 11h.

Billets à retirer au pavillon d’accueil de 10h30 à 11h.

Visite limitée à 25 personnes. .

