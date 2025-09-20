Visite des sous-sols d’Aquaspot Journée européenne du Patrimoine Carvin

105 chemin du Moulin Carvin Pas-de-Calais

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Partez à la découverte de la face cachée et souterraine de cette véritable usine vertueuse en matière de gestion de l’eau et de la chaleur.

Aquaspot a su convaincre les publics familial et scolaire grâce à ses multiples installations et son offre d’activités.

Venez participer à la visite des sous-sols de cette véritable usine impressions garanties ! .

105 chemin du Moulin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 76 00 cesec@carvin.fr

English :

Discover the hidden, underground face of this truly virtuous water and heat management plant.

German :

Entdecken Sie die verborgene und unterirdische Seite dieser wahrhaft tugendhaften Fabrik in Sachen Wasser- und Wärmemanagement.

Italiano :

Scoprite il volto nascosto e sotterraneo di questo impianto di gestione dell’acqua e del calore davvero virtuoso.

Espanol :

Descubra la cara oculta y subterránea de esta planta de gestión del agua y el calor realmente virtuosa.

