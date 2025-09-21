Visite des souterrains de Thouars Souterrain rue Jules Ferry Thouars

Visite des souterrains de Thouars Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Souterrain rue Jules Ferry Deux-Sèvres

Inscription sur place, groupes limités à 15 personnes. Gratuit. Départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez les mystères du sous-sol de Thouars

Partez pour un voyage fascinant au cœur de l’histoire de la ville en explorant les souterrains de Thouars. Accompagné par les membres passionnés de l’Atelier Archéologie, vous découvrirez un réseau caché et riche en secrets.

Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Départs des visites à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.

Souterrain rue Jules Ferry Rue Jules Ferry, Thouars Thouars 79100 Thouars Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

© Service patrimoine, ville de Thouars