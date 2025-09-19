Visite des studios » Tout pour la lumière » Ancien cinéma Lumière La Ciotat

Visite des studios » Tout pour la lumière » Vendredi 19 septembre, 14h00 Ancien cinéma Lumière Bouches-du-Rhône

Uniquement sur inscription, visite limitée à 25 personnes

L’ancien cinéma « Lumière » de La Ciotat et la Place Evariste Gras sont devenus le centre névralgique d’une nouvelle série quotidienne lancer par TF1, Newen et Netflix. Inscrit dans l’histoire du septième art, ce bâtiment emblématique de La Ciotat a bénéficié d’une rénovation extérieure et intérieure pour l’occasion.

Visite commentée des studios et explications des modalités de tournage par la Société de prodution « tout pour la Lumière »

