Visite des Terres & céramique Terres et céramiques de Gascogne Le Barp

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Terres & Céramiques de Gascogne

Un savoir-faire artisanal transmis depuis trois générations

Installée depuis plus de 200 ans sur un gisement d’argile d’une finesse remarquable, la famille Dubourg perpétue depuis plus de 70 ans la tradition céramique dans les Landes de Gascogne. Aujourd’hui, Jérôme Dubourg, 3ᵉ génération, poursuit l’activité familiale en développant l’extraction et la mise en valeur de cette argile unique.

L’atelier continue à produire les carreaux et briquettes traditionnels, ainsi que le fameux pot à résine autrefois utilisé pour le gemmage, et prépare l’argile pour la fabrication de pavés céramiques. Anciennement connue sous le nom Les Grès de Gascogne, l’entreprise a longtemps fourni Bordeaux Métropole et de nombreuses collectivités en pavés.

Dernier fabricant de céramique au sein du Parc naturel régional des Landes de Gascogne et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, Terres & Céramiques de Gascogne ouvre ses portes pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Visites guidées le samedi 20 septembre à 10h et 15h

(uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme – 05 56 88 30 11)

Terres et céramiques de Gascogne 1 chemin de Pourtiche, 33114 Le Barp Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 88 30 11 http://www.rtourisme.com

